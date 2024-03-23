Теракт у Підмосковʼї: кількість загиблих у Crocus City Hall зросла до 93, підозрюваних у нападі знайшли

Кількість загиблих через теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall зросла до 93, повідомляє Слідчий комітет рф. Серед загиблих троє дітей. Поранених щонайменше 121 — на це вказує список госпіталізованих, що опублікували на сайті Міністерства охорони здоровʼя Московської області.

У ТРЦ досі тривають пошукові роботи, повідомляють державні росмедіа. Пожежники на місці гасять вогонь у концертній залі, де терористи розстріляли десятки людей. Над самим залом обвалився дах.

Telegram-канали 112, Baza і «Осторожно, новости» тим часом пишуть, що в Брянській області в районі села Хацунь розстріляли білий автомобіль, у якому могли бути підозрювані. Автівка Reno не зупинилася на вимогу силовиків і намагалася втекти.

Одного чоловіка застрелили, одного затримали, а інші двоє втекли в ліс. Підозрюваних у теракті четверо. Попередньо, усі вони громадяни Таджикистану. У салоні авто знайшли пістолет ПМ, магазин до автомата АКМ і паспорти громадян Таджикистану, повідомляє депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

Baza опублікувала фото автівки і вбитого підозрюваного.

Російські Telegram-канали з посиланням на джерела пишуть, що теракт влаштували Махмадрасул Насрідінов (37 років), Рівожидін Ісмонов (51 рік), Шохінджонн Сафолзода (21 рік) і Рустам Назаров (29 років). Офіційно силові органи рф даних про підозрюваних не повідомляли.

Міністерство закордонних справ Таджикистану заявило, що не отримувало від російської влади інформації про причетність своїх громадян країни до теракту. Її вважають фейковою.

О 10:10 пресслужба Кремля повідомила, що очільник ФСБ Олександр Бортніков доповів путіну про затримання 11 людей, зокрема чотирьох терористів, які, ймовірно, брали участь у нападі на Crocus City Hall.