Ексначальник метро Києва Брагінський склав повноваження депутата фракції «УДАР» у Київраді. Журналісти знайшли у нього незадеклароване майно

Колишній директор «Київського метрополітену» Віктор Брагінський складає свої повноваження депутата фракції «УДАР» у Київраді після резонансного розслідування журналістів проєкту Bihus.Info.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За словами мера, оприлюдненими фактами журналістського розслідування далі займатимуться правоохоронні органи.
Крім Брагінського, свої депутатські повноваження складає Ілля Кушнір, який «надто рідко відвідував засідання Київради».
- 14 березня 2024 року журналісти знайшли у Брагінського незадеклароване майно — його загальна вартість дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років, тобто 52 мільйони гривень. Тоді Кличко оголосив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро.
- Вже 15 березня Брагінський написав заяву на звільнення, після виходу першої частини розслідування журналістів. Обовʼязки начальника комунального підприємства тимчасово виконує головний інженер «Київського метрополітену» Віктор Вигівський. Сам Брагінський заявив, що рішення покинути посаду — його особисте, а «довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні», що нібито ускладнювало роботу.
- 18 березня вийшла друга частина розслідування, де йдеться, що «Київський метрополітен» роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням Брагінського. У звітах метрополітену журналісти виявили фірми, що нібито повʼязані з його сестрами, давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і тещею Кривця. У Bihus.Іnfo стверджують, що фірма останньої отримала від «Київського метрополітену» понад мільярд гривень, проте деталі цього контракту метрополітен вирішив засекретити. Мер Кличко закликав журналістів передати цю інформацію правоохоронним і антикорупційним органам.