Ексначальник метро Києва Брагінський склав повноваження депутата фракції «УДАР» у Київраді. Журналісти знайшли у нього незадеклароване майно

Колишній директор «Київського метрополітену» Віктор Брагінський складає свої повноваження депутата фракції «УДАР» у Київраді після резонансного розслідування журналістів проєкту Bihus.Info.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, оприлюдненими фактами журналістського розслідування далі займатимуться правоохоронні органи.

Крім Брагінського, свої депутатські повноваження складає Ілля Кушнір, який «надто рідко відвідував засідання Київради».