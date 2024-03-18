Кличко закликав журналістів передати правоохоронцям дані розслідування про ексначальника метрополітену Брагінського

Журналісти проєкту Bihus.Info стверджують, що Київський метрополітен роками укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням колишнього директора Віктора Брагінського. Мер Києва Віталій Кличко закликав журналістів передати цю інформацію про Брагінського правоохоронним і антикорупційним органам.
«Прошу журналістів Bihus.Іnfo передати інформацію щодо фактів, оприлюднених в розслідуванні стосовно Віктора Брагінського, правоохоронним та антикорупційним органам. А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», — написав Кличко після того, як журналісти опублікували розслідування стосовно статків оточення Віктора Брагінського.
Зокрема, у звітах метрополітену журналісти виявили фірми, що нібито пов’язані з сестрами Брагінського, його давнім бізнес-партнером Кирилом Кривцем і навіть ймовірною тещею Кривця, балериною. Журналісти стверджують, що її фірма отримала від Київського метрополітену понад мільярд гривень, проте деталі цього контракту метрополітен вирішив засекретити.
- Це вже друга частина розслідування журналістів про Брагінського. 14 березня 2024 року журналісти знайшли у Брагінського незадеклароване майно — його загальна вартість дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років, тобто 52 мільйони гривень. Тоді мер Києва Віталій Кличко оголосив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро.
- Уже 15 березня Брагінський написав заяву на звільнення, після розслідування журналістів. Обовʼязки начальника комунального підприємства тимчасово виконує головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський. Сам Брагінський заявив, що рішення покинути посаду — його особисте, а «довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні», що нібито ускладнювало роботу.