Мер відсторонить Віктора Брагінського від керівництва столичним метро. Цьому посприяли журналісти

Мер Києва Віталій Кличко оголосив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро. Це сталось після публікації розслідування Bihus.Info про незадеклароване майно очільника «Київського метрополітену».

«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення. А далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus info, мають займатися відповідні органи. Правоохоронні», — написав Кличко за дві години після виходу першої частини розслідування.

На матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші.

Водночас колишня дружина фігуранта сюжету Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» за три мільйони гривень. За даними Bihus.Info, вони досі проживають спільно. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка коштувала удесятеро дешевше.

Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років — 52 мільйони гривень.