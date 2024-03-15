Ексміністр фінансів США збирає інвесторів, щоб викупити TikTok й уникнути його заборони

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів, щоб викупити соцмережу TikTok у китайської ByteDance.

Про це він повідомив в ефірі програми Squawk Box на CNBC.

Мнучін зробив цю заяву після того, як Палата представників ухвалила законопроєкт, який змушує ByteDance відмовитися від TikTok, інакше соцмережу заборонять у США.

Нині законопроєкт перебуває у Сенаті, його майбутнє ще не визначили, хоча президент Джо Байден заявив про готовність підписати закон, якщо він потрапить на його стіл.

«Я думаю, що закон має бути ухвалений, і думаю, що він [TikTok] повинен бути проданий», — сказав Мнучін, який очолює інвесткомпанію Liberty Strategic Capital.

CNBC звернув увагу на непрямі звʼязки Liberty та ByteDance. SoftBank Vision Fund Масаесі Сона інвестував у ByteDance у 2018 році, а Сон має спільні проєкти з Liberty Strategic Мнучіна.

TikTok має належати американським компаніям, вважає колишній міністр фінансів. «Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї», — наголосив Мнучін.

Якщо законопроєкт ухвалять, у TikTok буде близько пʼяти місяців, щоб відокремитися від ByteDance. Інакше магазини додатків у США просто припинять розміщувати застосунок на своїх платформах.