Ексміністр фінансів США збирає інвесторів, щоб викупити TikTok й уникнути його заборони

Колишній міністр фінансів США Стівен Мнучін збирає групу інвесторів, щоб викупити соцмережу TikTok у китайської ByteDance.
Про це він повідомив в ефірі програми Squawk Box на CNBC.
Мнучін зробив цю заяву після того, як Палата представників ухвалила законопроєкт, який змушує ByteDance відмовитися від TikTok, інакше соцмережу заборонять у США.
Нині законопроєкт перебуває у Сенаті, його майбутнє ще не визначили, хоча президент Джо Байден заявив про готовність підписати закон, якщо він потрапить на його стіл.
«Я думаю, що закон має бути ухвалений, і думаю, що він [TikTok] повинен бути проданий», — сказав Мнучін, який очолює інвесткомпанію Liberty Strategic Capital.
CNBC звернув увагу на непрямі звʼязки Liberty та ByteDance. SoftBank Vision Fund Масаесі Сона інвестував у ByteDance у 2018 році, а Сон має спільні проєкти з Liberty Strategic Мнучіна.
TikTok має належати американським компаніям, вважає колишній міністр фінансів. «Китайці ніколи не дозволять американській компанії володіти чимось подібним у Китаї», — наголосив Мнучін.
Якщо законопроєкт ухвалять, у TikTok буде близько пʼяти місяців, щоб відокремитися від ByteDance. Інакше магазини додатків у США просто припинять розміщувати застосунок на своїх платформах.
- Штат Монтана став першим у США, який законодавчо заборонив застосунок TikTok у травні 2023 року. У такий спосіб Монтана хотіла захистити своїх мешканців від нібито збору розвідданих Китаєм, якому належить TikTok. Пізніше компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, подала федеральний позов до штату, аби скасувати заборону. Заборону в штаті й справді скасували у грудні 2023 року — суд постановив, що заборона TikTok порушує конституційні права користувачів.
- TikTok активно потрапляє під бан держструктур країн Заходу — користуватися TikTok заборонено держслужбовцям США, Канади, Великої Британії, ЄС, Нової Зеландії та Індії. А співробітники НАТО зобовʼязані видалити застосунок з робочих пристроїв.