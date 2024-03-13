Палата представників США ухвалила законопроєкт про заборону TikTok. Далі має проголосувати Сенат

Палата представників Конгресу США переважною більшістю ухвалила законопроєкт, який може заборонити соцмережу TikTok у США, якщо соцмережа не розірве контакти зі своєю китайською компанією-власником ByteDance.

Про це пише The Hill. Далі законопроєкт ще мають схвалити американські сенатори, а потім — підписати президент Джо Байден.

Законодавці, які підтримують законопроєкт, кажуть, що TikTok загрожує національній безпеці США. Вони припускають, що Китай може використовувати компанію ByteDance, щоб отримувати інформацію про американських користувачів додатка.

Якщо законопроєкт ухвалять, у TikTok буде близько пʼяти місяців, щоб відокремитися від ByteDance. Інакше магазини додатків у США просто припинять розміщувати застосунок на своїх платформах.

TikTok заперечує усі звинувачення американських законодавців. Міністерство закордонних справ Китаю напередодні гнівно відреагувало на плани законодавців, назвавши це «актом залякування».

Президент Джо Байден заявив, що підпише закон, якщо він потрапить йому на стіл. А Дональд Трамп, який за своєї каденції добивався низки обмежень для TikTok через «сильний вплив на неї Китаю», тепер уже не хоче забороняти мережу. Він каже, що обмеження щодо TikTok «подвоять» бізнес Марка Цукерберга — власника Facebook.

