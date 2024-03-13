«Дія» відкриває код — це допоможе експортувати її технології в інші країни

Український застосунок «Дія» відкриває код. Тепер інші країни зможуть імпортувати його і запустити власні державні сервіси.
Про це повідомила пресслужба «Дії».
При цьому «Дія» відкриває не тільки загальний код серверної й мобільної частини застосунку. Спеціалісти зможуть ознайомитися з даними на прикладі посвідчення водія та сервісу «Витяг про несудимість».
Варто зауважити, що розробники не матимуть доступу до реєстрів та особливостей шифрування, тому дані українців залишатимуться в безпеці. Якщо спеціалісти захочуть протестувати «запит у реєстр», то спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із неіснуючими даними.
Країни, що хочуть запустити власні державні сервіси, ознайомляться й підпишуть договір з умовами ліцензії на використання коду «Дії». Далі його передадуть ІТ-спеціалістам для аналізу й почнуть створення державних цифрових продуктів. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на тут.
«Відкритий код — це одна з топових світових практик. За таким підходом робили європейські ковід-сертифікати та Європейський гаманець цифрової ідентифікації, а також так працюють компанії Linux, Android та MySQL», — наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Разом з цим IT-спільнота зможе проаналізувати код і запропонувати зміни та покращення — їх розгляне команда розробників «Дії».
- У червні президент Володимир Зеленський анонсував, що «Дія» допоможе розвинути державні послуги не тільки в Європі, але й в Африці та Латинській Америці.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що пʼять країн світу хочуть мати аналоги українського застосунку «Дія». Вони планують на його основі створити власний цифровий продукт для своїх громадян. Продаж таких технологій може коштувати мільярди гривень.
- На Всесвітньому економічному форумі представили естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії». Його розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації України.