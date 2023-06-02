«Дія» допоможе розвинути держпослуги в Африці та Латинській Америці. А її аналог зʼявиться в Естонії

Президент Володимир Зеленський анонсував, що український застосунок «Дія» допоможе розвинути державні послуги не тільки в Європі, але й в Африці та Латинській Америці.

Також він наголосив, що Україна розвиває експорт цифрових рішень з Естонією. Там на базі «Дії» створять естонський державний застосунок. «Цифровізаційна співпраця країн цим не обмежиться й буде продовжуватися», — додав Зеленський.

«Те, що зручно й корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства», — заявив він.