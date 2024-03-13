Суд визнав нардепа Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, повʼязаному з корупцією

Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата України винним у вчиненні адміністративного правопорушення, повʼязаного з корупцією.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Хоча ДБР і не називає імені депутата, з релізу зрозуміло, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського — йому в листопаді 2023 року вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

За матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

ДБР пише, що Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон — це предмет кримінальної справи, де також фігурує Дубінський. Також він намагався тиснути на слідство й вимагав перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає як підозрюваний.

Суд постановив, що Дубінський порушив вимоги закону України про запобігання корупції. За правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Також Дубінського включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення. Він також заплатить штраф.