У Києві на станції метро «Хрещатик» відновить роботу один з вестибюлів

У столиці з 13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик» — він виходить до вулиці Інститутської.

Про це повідомив «Київський метрополітен», передає Київська міська державна адміністрація.

Вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33. Тим часом вихід з метро на вулицю Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

Вестибюль, що веде на вулицю Архітектора Городецького, лишається зачиненим для пасажирів.

Усі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття на випадок оголошення повітряної тривоги в Києві.