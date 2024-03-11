НАЗК хоче унормовати процес наповнення списку спонсорів війни. Що це означає

Новий голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик вважає, що процес наповнення списку спонсорів війни потребує унормування.

Про це він заявив на конференції «Боротьба з корупцією в Україні: прогрес на шляху до членства в ЄС» у Києві.

«Однозначно це питання потребує нормування. Цей процес — це комунікація не лише в межах НАЗК, але й з усіма державними органами. Тому так, унормування повинно бути, і надалі це може слугувати підставою для подальшого ухвалення рішень», — сказав він.

У цей список потрапляють компанії, банки і бренди, які торгують з рф або працюють у росії. Наразі НАЗК самостійно визначає, які компанії внесуть у список — це час від часу створює Україні проблеми у відносинах з іншими державами, як було з Угорщиною (банком OTP Bank) і Австрією (Raiffeisen Bank).

Після унормування список має слугувати підставою для ухвалення дієвих рішень з боку держави.