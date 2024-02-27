Новим головою НАЗК став Віктор Павлущик

Кабінет міністрів України офіційно призначив Віктора Павлущика новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

25 лютого Комісія з відбору на посаду голови НАЗК шістьма голосами обрала Віктора Павлущика. Комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання та якості для голови НАЗК і відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

До конкурсу на голову НАЗК допустили 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу — вони проходили співбесіди на доброчесність. До фінальних співбесід пройшли 10 кандидатів.

За даними організації Transparency International Ukraine, головними своїми першочерговими завданнями Павлущик бачить аналіз виконання рекомендацій аудиту і рекомендацій Єврокомісії, зменшення бюрократії в НАЗК, його цифровізацію, а також унормування роботи агентства.

Що відомо про Павлущика

В автобіографії Павлущика, яку він подавав на конкурс, зазначається, що він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Також отримав освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес».

З 2008 до 2015 року Павлущик проходив службу в органах СБУ на оперативних і керівних посадах. Після цього почав працювати детективом у НАБУ. З листопада 2017 року став старшим детективом — керівником відділу детективів НАБУ.

Цей відділ займається виявленням і розслідуванням кримінальних корупційних правопорушень, які вчиняють представники судової влади та прокурори.