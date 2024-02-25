Комісія обрала головою НАЗК Віктора Павлущика — керівника відділу детективів НАБУ

Комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції шістьма голосами обрала Віктора Павлущика.
За результатами засідання конкурсної комісії, яка транслювалась в YouTube, Павлущика обрали на посаду голови НАЗК одноголосно — 6 голосів за. Комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.
Тепер комісія має подати його кандидатуру уряду, призначати на посаду переможця конкурсу — прерогатива Кабміну.
За даними організації Transparency International Ukraine, головними своїми першочерговими завданнями Павлущик бачить аналіз виконання рекомендацій аудиту і рекомендацій Єврокомісії, зменшення бюрократії в НАЗК, його цифровізацію, а також унормування роботи агентства.
- Наприкінці 2023 року до конкурсу на голову НАЗК допустили 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу — вони проходили співбесіди на доброчесність. До фінальних співбесід пройшли 10 кандидатів.