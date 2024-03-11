Головою Міжнародного кримінального суду стала японка, яка видала ордер на арешт путіна

Головою Міжнародного кримінального суду у Гаазі обрали японську суддю Томоко Акане, яка торік видала ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Про це повідомили у пресслужбі МКС.

«Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами Суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та країнами, які ще не ратифікували Римський статут», — сказала новообрана президентка МКС Акане.