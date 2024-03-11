Головою Міжнародного кримінального суду стала японка, яка видала ордер на арешт путіна

Головою Міжнародного кримінального суду у Гаазі обрали японську суддю Томоко Акане, яка торік видала ордер на арешт президента росії володимира путіна.
Про це повідомили у пресслужбі МКС.
«Я зосереджуся на сприянні діалогу між органами Суду, захистом і представниками потерпілих, а також на зміцненні діалогу з державами-учасницями та країнами, які ще не ратифікували Римський статут», — сказала новообрана президентка МКС Акане.
- 17 березня 2023 року Томоко Акане видала ордер на арешт російського президента путіна та уповноваженої з прав дитини у рф Марії Львової-Бєлової за участь у викраденні дітей з України.
- 20 березня Слідчий комітет рф порушив кримінальну справу щодо суддів і прокурорів МКС, які видали ордер на арешт путіна. У Слідкомі росії вважають кримінальне переслідування путіна «незаконним, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає».
- У липні минулого року Міністерство внутрішніх справ росії оголосило Томоко Акане в розшук.