Три французькі компанії вироблятимуть військову техніку і боєприпаси в Україні

Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти військову техніку і боєприпаси безпосередньо в Україні, щоб допомогти їй у війні проти росії.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Reuters.

«Три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема, у секторах безпілотної та наземної техніки для виробництва запасних частин на українській землі та, можливо, у майбутньому — боєприпасів», — сказав він.

Попередньо, перші виробництва мають запустити цього літа. Лекорню натякнув, що одна з компаній — виробник танків і боєприпасів KNDS.