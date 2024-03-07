Зброярку фільму «Іржа» визнали винною в ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчинс

Суд в американському штаті Нью-Мексико визнав зброярку фільму «Іржа» Ханну Гутьєррес-Рід винною у ненавмисному вбивстві української кінооператорки Галини Гатчинс на зйомках фільму у 2021 році.

Про це пише ВВС.

Присяжні вважають, що Гутьєррес-Рід зарядила бойовим патроном пістолет, з якого вистрілив актор Алек Болдвін — його також звинувачують у ненавмисному вбивстві кінооператорки.

Тепер Гутьєррес-Рід загрожує до 18 років увʼязнення і штраф у розмірі $5 000. Після зачитування вироку її взяли під варту. Прокурорка назвала Гутьєррес-Рід «недбалою і легковажною» та заявила, що на знімальному майданчику спостерігали «постійні, нескінченні недоліки безпеки».

Ганну Гутьєррес-Рід також звинувачували у підробці доказів, але присяжні визнали її невинною за цим пунктом.

Зброярка оскаржуватиме вирок суду — за версією захисту, Гутьєррес-Рід хочуть зробити «цапом-відбувайлом» у справі. Адвокати наполягають, що остаточно відповідальним за смерть операторки Гатчинс є Болдвін, який і здійснив постріл, проте захист актора переконаний — перевіркою зброї мала займатися саме Гутьєррес-Рід.

Справа загибелі Галини Гатчинс

Українська операторка загинула в жовтні 2021 року від кулі, випущеної з револьвера. У той момент Алек Болдвін тренувався діставати зброю перед зйомками фільму «Іржа». Реквізитна зброя виявилася зарядженою бойовими кулями.

У жовтні 2022 року Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною Галини Гатчинс, а офіс шерифа округу Санта-Фе завершив розслідування. Справу передали до місцевої окружної прокурорки Мері Кармак-Олтвіс, й актору висунули офіційні звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Минулого року у квітні з Болдвіна зняли звинувачення в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс через «нові факти», які стали відомі слідству — воно зʼясувало, що пістолет, з якого Болдвін застрелив операторку, був модифікований. 20 січня 2024 року Болдвіна знову звинуватили в ненавмисному вбивстві Галини Гатчинс — результати експертизи показали, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок. Актор стверджував, що цього не робив.