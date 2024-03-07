У Конгресі США можуть розпочати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Уже в цю пʼятницю Конгрес США може почати збір підписів, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування в Палаті представників Конгресу США в обхід спікера Майка Джонсона. Процес розпочнуть, якщо до того часу законопроєкт на розгляд не винесе сам Джонсон.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік під час пресбрифінгу в Капітолії, передає «Голос Америки».

«Це спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, то альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося», — сказав Фіцпатрік.

Фіцпатрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет допомоги Україні до Палати представників. Але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, вони почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід спікера. Конгресмен додав, що він впевнений, що петиція зможе отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення.

Що з американською допомогою Україні

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Тоді представники Конгресу та Білого дому почали працювати над текстом законопроєкту, який, зокрема, мав містити вимогу республіканців про посилення безпеки кордонів США, щоб зупинити міграцію з Мексики. Вже 7 лютого він не набрав потрібних 60 голосів у Сенаті.

Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.

Видання CNN писало, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобовʼязався виносити його на голосування.