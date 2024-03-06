Низка країн звинуватила Сінгапур у «недружній поведінці» через ексклюзивні концерти Тейлор Свіфт

Низка країн Південно-Східної Азії звинувачує Сінгапур в укладанні ексклюзивної угоди з американською співачкою Тейлор Свіфт і «недружній поведінці» щодо сусідів. Згідно з угодою, Свіфт даватиме концерти тільки в Сінгапурі й не приїде в інші країни регіону.

Про це пише CNN.

Завдяки цьому Сінгапур отримає гарний прибуток від напливу туристів, які приїхали в країну заради Тейлор Свіфт. Через це член Палати представників Філіппін Джої Сальседа назвав укладену Сінгапуром угоду «вчинком, який хороші сусіди не зробили б».

Тим часом премʼєр-міністр Таїланду Сеттха Тхавісін заявив, що Сінгапур заплатив Тейлор Свіфт близько $3 мільйонів за кожен відіграний концерт, щоб вона погодилась давати шоу тільки в цій країні. Однак премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сяньлун заявив, що його країна не проявляла «недружності» до своїх сусідів.

«Їй [Тейлор Свіфт] надали певні стимули, уклали угоду. Виявилося, що угода була дуже вдалою. Я не бачу в цьому нічого «недружнього». Якби ми не домовилися, чи відвідала б вона більше місць у Південно-Східній Азії? Може так, а може й ні», — пояснив Лі Сяньлун.

За оцінками банку Maybank, якщо Тейлор Свіфт відіграє шість аншлагових концертів у Сінгапурі, куди 70% шанувальників прилітають з-за кордону, то країна отримає близько $370 мільйонів прибутку. У період з 1 до 9 березня, коли в Сінгапурі проходять концерти Тейлор Свіфт, кількість рейсів до Сінгапуру зросла на 186%, а кількість бронювань — у майже пʼять разів.

Концертний тур Тейлор Свіфт може принести до 10% ВВП Сінгапуру. Проте шанувальники скаржаться на дорогі авіаквитки, житло й їжу в Сінгапурі і кажуть, що ця поїздка на концерт — одна з найдорожчих, які коли-небудь в них були. Представники Тейлор Свіфт не коментували угоду з Сінгапуром.