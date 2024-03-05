Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше закуповує через Prozorro 20 тисяч дронів

Агенція оборонних закупівель Міноборони вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч дронів.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Планується закупити два види коптерів — DJI Mavic 3E (15 тисяч одиниць) та DJI Mavic 3 Thermal з тепловою зйомкою (5 тисяч одиниць). Загальна очікувана вартість — майже 3 мільярди гривень (без ПДВ). Термін постачання: до 31 травня 2024 року.
Закупівля відбуватиметься за рамковою угодою, що дозволить провести закупівлі, не розкриваючи чутливої інформації. В Prozorro сьогодні, 4 березня, зʼявились відповідні оголошення.
На 15 тисяч DJI Mavic 3E закладені 2 мільярди 550 тисяч гривень (без ПДВ), а на 5 тисяч DJI Mavic 3 Thermal — 989 081 667 грн.
«Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності в галузі оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових», — зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.
- Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» заснували в червні 2022 року. Його створили для централізованої закупівлі товарів і послуг для Міністерства оборони за державні гроші. Нову голову Агенції призначили у січні 2024 року — посаду отримала Марина Безрукова. Вона замінила на цій посаді Володимира Пікузо, якого усунули від виконання обовʼязків директора підприємства на початку січня 2024 року, після скандалу навколо злочинної схеми Ігоря Гринкевича.