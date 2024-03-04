Апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у пʼяному смертельному ДТП.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
У понеділок, 4 березня, суд розглянув апеляційну скаргу адвокатів судді на рішення Святошинського райсуду Києва, який у лютому 2024 року продовжив до 12 квітня тримання під вартою.
Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт. Проте суд погодився з прокурором та залишив рішення суду першої інстанції без змін.
- 26 травня 2023 року голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Його справу слухають у Святошинському суді Києва. Тандиру загрожує до 10 років увʼязнення.
- Експертиза встановила, що Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння на момент ДТП.
- 15 грудня «Бабель» дізнався, що Олексій Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею. Фактично він позбувся майна, про арешт якого просила родина загиблого нацгвардійця.
- 20 грудня суд наклав арешт на земельну ділянку і гроші Тандира, що на його банківському рахунку. В арешті квартири і паркомісця, які Тандир переписав на дружину, суд відмовив.