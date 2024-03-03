Bloomberg: Україна готується до російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського

Українська влада стурбована тим, що президент Володимир Зеленський вразливий для російської дезінформаційної кампанії. Росіяни намагатимуться підірвати його авторитет і розколоти українське суспільство.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Як кажуть джерела видання, Кремль намагатиметься посіяти сумнів щодо Зеленського, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.

Також росія намагатиметься підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний президентський термін добігає кінця.

«Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма російської федерації», — заявив Зеленський під час форуму «Україна. Рік 2024», який пройшов 25 лютого.