Bloomberg: Україна готується до російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського

Українська влада стурбована тим, що президент Володимир Зеленський вразливий для російської дезінформаційної кампанії. Росіяни намагатимуться підірвати його авторитет і розколоти українське суспільство.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Як кажуть джерела видання, Кремль намагатиметься посіяти сумнів щодо Зеленського, щоб дестабілізувати суспільну довіру, зокрема серед українських військових.
Також росія намагатиметься підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п’ятирічний президентський термін добігає кінця.
«Це не думка західних партнерів чи, можливо, когось всередині України, а наратив і програма російської федерації», — заявив Зеленський під час форуму «Україна. Рік 2024», який пройшов 25 лютого.
Також 21 лютого Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році зібрав на зустріч свою фракцію «Слуга народу». Під час розмови президент наголошував, що потрібно тримати єдність, бо росіяни й надалі розхитуватимуть ситуацію в Україні.
- Російські спецслужби ведуть операцію «Майдан-3» проти України. Її кульмінація відбудеться в березні — травні 2024 року, коли росіяни докладатимуть максимум зусиль для розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.
- Про масштабну кампанію з дискредитації Володимира Зеленського раніше писало й видання The Washington Post. Журналісти отримали в розпорядження понад 100 документів з російського Кремля. Згідно з ними кампанія проти Зеленського ведеться з січня 2023 року. Її головні цілі — дискредитація військового і політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.