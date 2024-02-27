Кульмінація спецоперації росії «Майдан-3» проти України відбудеться навесні

Російські спецслужби ведуть операцію «Майдан-3» проти України. Її кульмінація відбудеться у березні — травні 2024 року, коли росіяни докладуть максимум зусиль для розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.

Про це повідомив Комітет з питань розвідки при президентові України.

Основними напрямками діяльності росіян залишаються зрив української мобілізації, поширення фейків про нездатність України перемогти, про «втому від України» серед партнерів і союзників. Глобальна ціль — зменшити світову підтримку України.

Водночас росіяни намагаються деморалізувати українців, посіяти паніку, посварити військових і цивільних, політиків і громадянське суспільство.

Під час кульмінації «Майдану-3» російські спецслужби застосовуватимуть таку методику кампанії:

поставити під сумнів законність ухвалених в Україні після 20 травня рішень влади;

поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових;

посварити Україну із союзниками;

розповсюдити в суспільстві «теорії змови».

Усе це відбувається на тлі заяв росії про створення нових типів надзброї, яка нібито може забезпечити технічну перевагу рф над Заходом.