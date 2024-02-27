Кульмінація спецоперації росії «Майдан-3» проти України відбудеться навесні

Російські спецслужби ведуть операцію «Майдан-3» проти України. Її кульмінація відбудеться у березні — травні 2024 року, коли росіяни докладуть максимум зусиль для розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.
Про це повідомив Комітет з питань розвідки при президентові України.
Основними напрямками діяльності росіян залишаються зрив української мобілізації, поширення фейків про нездатність України перемогти, про «втому від України» серед партнерів і союзників. Глобальна ціль — зменшити світову підтримку України.
Водночас росіяни намагаються деморалізувати українців, посіяти паніку, посварити військових і цивільних, політиків і громадянське суспільство.
Під час кульмінації «Майдану-3» російські спецслужби застосовуватимуть таку методику кампанії:
- поставити під сумнів законність ухвалених в Україні після 20 травня рішень влади;
- поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових;
- посварити Україну із союзниками;
- розповсюдити в суспільстві «теорії змови».
Усе це відбувається на тлі заяв росії про створення нових типів надзброї, яка нібито може забезпечити технічну перевагу рф над Заходом.
А ще росіяни через агентів впливу в Україні та світі влаштовуватимуть протести і дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.
«За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати, і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея їхньої операції», — резюмували в Комітеті.
- У середині листопада президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни та зрештою усунути президента. І сказав, що йдеться про кампанію під назвою «Майдан-3».
- Наприкінці листопада ГУР повідомив, що на «Майдан-3» росія витратила $1,5 млрд. Це найдорожча кампанія росії від 2014 року та Революції гідності.