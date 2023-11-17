Зеленський: росія прагне організувати в Україні «Майдан 3»

Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни та, зрештою, усунути президента.
Про це пише Bloomberg.
«У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів», — зазначив Зеленський. Він розказав про дезінформаційну кампанію, відому всередині країни як «Майдан 3».
«Майдан для них — це переворот, тому операція [для росіян] зрозуміла», — сказав Зеленський.
Також президент додав, що через війну Ізраїлю та ХАМАС поставки артилерійських снарядів в Україну уповільнилися. За його словами, учасникам бойових дій на Близькому Сході потрібні 155-міліметрові снаряди, які також необхідної Україні для відсічі російської агресії.
«Зараз я зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу. [Їхній] фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми будемо рухатися назад», — наголосив Зеленський.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. 5 травня Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро допомоги на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.
- 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не зможе постачити Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року.