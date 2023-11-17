Зеленський: росія прагне організувати в Україні «Майдан 3»

Володимир Зеленський заявив, що росіяни прагнуть посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни та, зрештою, усунути президента.

Про це пише Bloomberg.

«У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів», — зазначив Зеленський. Він розказав про дезінформаційну кампанію, відому всередині країни як «Майдан 3».

«Майдан для них — це переворот, тому операція [для росіян] зрозуміла», — сказав Зеленський.

Також президент додав, що через війну Ізраїлю та ХАМАС поставки артилерійських снарядів в Україну уповільнилися. За його словами, учасникам бойових дій на Близькому Сході потрібні 155-міліметрові снаряди, які також необхідної Україні для відсічі російської агресії.

«Зараз я зосереджений на тому, щоб отримати допомогу від Заходу. [Їхній] фокус зміщується через Близький Схід та інші причини. Без підтримки ми будемо рухатися назад», — наголосив Зеленський.