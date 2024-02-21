Зеленський вперше від початку війни зібрав на зустріч свою фракцію «Слуга народу». Про що говорили

Президент Володимир Зеленський зустрівся з народними депутатами з фракції «Слуга народу». За інформацією «Бабеля», під час розмови президент наголошував, що потрібно тримати єдність, бо росіяни й надалі розхитуватимуть ситуацію в Україні. Розмова стосувалася викликів на 2024 рік, питань мобілізації та міжнародної підтримки України.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що зустріч проводили для «синхронізації зусиль і посилення окремих напрямів роботи». За його словами, у такій зустрічі «немає нічого нового», бо подібні заходи щороку проводили й до повномасштабного російського вторгнення.

«Розуміємо, що вона [зустріч фракції з президентом] привернула багато уваги ЗМІ, оскільки це перше зібрання в широкому форматі від початку повномасштабного вторгнення. Але хочу наперед спростувати всі конспірологічні теорії. Вона була запланована ще наприкінці минулого року, але графік президента дозволив провести її лише зараз», — пояснив він.

Арахамія додав, що говорили про фронт, економіку, допомогу партнерів і збереження єдності в суспільстві та, відповідно, про завдання для парламенту і народних обранців за цими напрямами.

«Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги», — підсумував він.