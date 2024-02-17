WP: Росія розробила кампанію з дезінформації, щоб дискредитувати президента Зеленського

Росія кілька місяців розробляла інформаційну кампанію, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та спробувати розколоти українське політичне і військове керівництво. Так, за наказом адміністрації президента рф володимира путіна, росіяни використовували соціальні мережі та фейкові публікації, щоб просувати ідею, що президент Зеленський «істеричний і слабкий».

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на понад 100 документів з російського Кремля, які журналісти отримали в розпорядження.

У січні 2023 року заступник голови адміністрації президента рф Сергій Кирієнко наказав розгорнути кампанію з дезінформації в соцмережах — її спрямували як на Європу, так і безпосередньо на дестабілізацію суспільства в Україні. Росіяни визначили чотири ключові цілі: дискредитація військового і політичного керівництва України, розкол української еліти, деморалізація українських військ і дезорієнтація українського населення.

За вказівкою Кремля боти створили тисячі публікацій в соцмережах, в яких намагалися переконати Україну і західні країни в напруженості між президентом Зеленським і колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Таким чином росія намагалася підірвати й західну підтримку України.

Росіяни хотіли вимірювати успіх кампанії за ключовими показниками, зокрема за зниженням рейтингів «ключових людей» в Офісі президента, в українському уряді та в командуванні ЗСУ. Також вони хотіли переконати українців у тому, що вище керівництво країни «працює лише на себе», і таким чином спричинити політичні конфлікти в Україні. Для деморалізації українського суспільства росіяни завищували втрати серед українських військових.

Серед матеріалів, які створили росіяни, — допис у Facebook про те, що родина загиблого бійця начебто не отримувала жодної допомоги від держави. Публікація набрала понад два мільйони переглядів. Також популярним став фейковий ролик у соцмережі Telegram, де для дезорієнтації населення проголошувалося, що головна мета війни для української влади — це «воювати до останнього українця». WP пише, що працівники ботоферм щомісяця отримували приблизно $660 за написання 100 коментарів на день.

Один з високопосадовців у сфері європейської безпеки, який говорив з журналістами на умовах анонімності, вважає, що «найскладніші часи попереду».

«Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія з дестабілізації», — пише The Washington Post.