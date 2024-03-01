У Москві поховали опозиціонера Олексія Навального. На прощання прийшли тисячі росіян

У Москві відбулося прощання й поховання російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляють Meduza і The Insider.

Відспівували Навального у московському соборі менше ніж 20 хвилин. До церкви пустили тільки родичів і близьких. Дружини Навального на відспівуванні не було. Після церемонії труну з тілом політика винесли з церкви та повезли на Борисівське кладовище.

Медуза

До церкви, а потім до кладовища прийшли кілька тисяч людей. Вони закидали катафалк квітами і вигукували гасла, такі як «Не пробачимо!», «Ні війні» і «Героям слава». За всіма ретельно стежила поліція і спецспризначенці з ОМОНу. Кількох людей затримали.

На кладовище прихильників Навального не пустили. Його поховали дуже швидко у присутності рідних.