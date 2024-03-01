У Москві поховали опозиціонера Олексія Навального. На прощання прийшли тисячі росіян

У Москві відбулося прощання й поховання російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляють Meduza і The Insider.
Відспівували Навального у московському соборі менше ніж 20 хвилин. До церкви пустили тільки родичів і близьких. Дружини Навального на відспівуванні не було. Після церемонії труну з тілом політика винесли з церкви та повезли на Борисівське кладовище.
До церкви, а потім до кладовища прийшли кілька тисяч людей. Вони закидали катафалк квітами і вигукували гасла, такі як «Не пробачимо!», «Ні війні» і «Героям слава». За всіма ретельно стежила поліція і спецспризначенці з ОМОНу. Кількох людей затримали.
На кладовище прихильників Навального не пустили. Його поховали дуже швидко у присутності рідних.
- 16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань рф повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії № 3 Ямало-Ненецького автономного округу. Офіційно, політику стало погано під час прогулянки і він знепритомнів. Медики на місці констатували смерть. Пропагандистське видання RT писало, що у нього відірвався тромб.
- 24 лютого тіло Навального віддали його матері Людмилі. Цьому передували погрози з боку силовиків.
- Керівник української розвідки Кирило Буданов теж казав, що Навальний помер через обрив тромбу.