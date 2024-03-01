У Києві судитимуть чотирьох посадовців, які проходять у справі про загибель людей перед укриттям

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти чотирьох київських посадовців через загибель людей біля укриття поліклініки № 3 Деснянського району Києва.

Про це повідомила столична прокуратура.

Посадовців обвинувачують у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК). За це загрожує до 5 років увʼязнення.

Судитимуть директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міськдержадміністрації Романа Ткачука, заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора медичного закладу та його заступника.