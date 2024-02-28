Україна перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією

Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією. На платформі «Укренерго» відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою.
Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Напередодні завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електроенергії у березні для України та Молдови. Аукціон в цьому форматі тривав тиждень.
За напрямком Україна — Молдова розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт, за протилежним — 96 МВт.
Повну доступну пропускну спроможність за кожним напрямком розподілили серед чотирьох учасників. Загалом за напрямком Україна — Молдова було вісім учасників, а за протилежним — девʼять.
Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу. Це визначило граничну ціну аукціону для напрямку Україна — Молдова €0,05/МВт, а для напрямку Молдова — Україна €0,5/МВт.
У випадку, коли попит на пропускну спроможність не перевищує запропоновану пропускну спроможність на аукціоні, гранична ціна дорівнює нулю.
Добові аукціони з Молдовою заплановані на 29 лютого, з днем постачання 1 березня.
- Запровадження спільних аукціонів — виконання вимог ЄС щодо реформування українського ринку електроенергії. Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада 2023 року з Румунією, з 16 січня 2024-го — з Польщею, з 22 лютого цього року з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.
- У березні 2022 року Україна офіційно приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E.
- У листопаді 2023 року ENTSO-E повністю перевела Україну в постійну синхронізацію з енергомережею Європи. Це дозволило Україні імпортувати до 1 700 МВт електроенергії з Європи, а це додаткові 500 МВт.
- 14 грудня «Укренерго» отримала повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.