Україна перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією

​​Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією. На платформі «Укренерго» відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Напередодні завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електроенергії у березні для України та Молдови. Аукціон в цьому форматі тривав тиждень.

За напрямком Україна — Молдова розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт, за протилежним — 96 МВт.

Повну доступну пропускну спроможність за кожним напрямком розподілили серед чотирьох учасників. Загалом за напрямком Україна — Молдова було вісім учасників, а за протилежним — девʼять.

Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу. Це визначило граничну ціну аукціону для напрямку Україна — Молдова €0,05/МВт, а для напрямку Молдова — Україна €0,5/МВт.

У випадку, коли попит на пропускну спроможність не перевищує запропоновану пропускну спроможність на аукціоні, гранична ціна дорівнює нулю.

Добові аукціони з Молдовою заплановані на 29 лютого, з днем постачання 1 березня.