Україну перевели на постійну синхронізацію з європейською енергомережею. Що це дає

У Брюсселі Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) вирішила перевести Україну з тимчасового режиму на постійну синхронізацію з енергомережею Європи.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Українська енергомережа ще в березні минулого року обʼєдналася з європейською.
Водночас тепер Україна зможе імпортувати до 1 700 МВт електроенергії з Європи, а це додаткові 500 МВт, які покриватимуть можливий дефіцит взимку.
Премʼєр подякував європейським партнерам за підтримку України.
- За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 обʼєктів енергетики — це 50% всієї енергосистеми. Ідеться про 30% генерації та 20% розподільчих мереж. Є обʼєкти, які не підлягають відновленню — їх потрібно будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції. Після ремонту система буде готова генерувати й передавати світло, питання лише в її стійкості. 12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомило, що не має дефіциту потужності.