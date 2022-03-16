Зеленський: Україна приєдналася до енергетичної системи Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський оголосив про завершення приєднання України до енергетичної системи Європейського Союзу.

Про це він повідомив у Twitter.

«Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в Європу, а європейська — в Україну», — написав президент.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що в день початку війни з росією Україна остаточно від’єдналася від енергетичної системи країни-агресора та білорусі.

«Наша енергосистема тепер стане більш стабільною та стійкою до викликів. Ми зможемо отримувати електроенергією та зберегти нашу енергосистему навіть у разі подальших пошкоджень агресором нашої енергетичної інфраструктури», — сказав Шмигаль.

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, яка об'єднує 44 операторів у 37 країнах Європейського континенту.

Станом на 2018 рік ємність мережі становила 1136 ГВт проти 300 ГВт енергосистеми росії/білорусі. ENTSO-E має безкоштовну міждержавну торгівлю електроенергією, ринкове ціноутворення, розподілений (частковий) внесок у стабільність системи, спільні єдині технічні стандарти експлуатації та законодавчу базу.