Спікери 23 парламентів закликали Палату представників США розглянути допомогу Україні

Спікери 23 парламентів й очільниця Європарламенту Роберта Мецола направили відкритого листа спікеру Палати представників Конгресу США Майку Джонсону. Вони просять внести на розгляд законопроєкт про виділення $60 мільярдів допомоги для України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Цей законопроєкт передали до Палати Представників і, згідно з правилами процедури, спікер Джонсон має повноваження внести його на розгляд нижньою палатою американського Конгресу.

«Наші країни налаштовані й надалі нарощувати підтримку України та її Сил оборони. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, що стане значним запобіжником від подальших конфліктів і поверне нашим народам відчуття керованості та безпеки», — йдеться в листі.

Лист підписали спікери парламентів Австрії, Бельгії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Північної Македонії, Іспанії та інших країн. Лист залишається відкритим — до нього можуть долучитися й інші спікери парламентів, які цього бажають.