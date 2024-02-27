Уряд розширює програму «єЧерга» для легкових автомобілів

Уряд 27 лютого ухвалив постанову, яка поширює послугу «єЧерга» на водіїв легкових автомобілів.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Міністерство інфраструктури уточнило, що сьогоднішнє рішення створює передумови для розробки нового функціоналу. Тестування цієї можливості планують запустити до кінця року.

Бронювати місця в черзі можна як через застосунок «єЧерга», так і через «Дію». За допомогою цього сервісу автомобілі вже понад 800 тисяч разів перетнули кордон — це 756 тисяч вантажівок і 46 тисяч автобусів.