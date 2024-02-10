З 12 лютого «єЧерга» запрацює для автобусів на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою

З 12 лютого електронна черга для автобусів запрацює на всіх 29 пунктах пропуску з ЄС і Молдовою. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це дасть змогу швидше перетинати кордон.

Від початку запуску проєкту за електронним записом кордон перетнули понад 40 000 автобусів і 725 000 вантажівок. «Це заощадило тисячі годин часу для людей і українського бізнесу», — зазначив Шмигаль.

Поширення «єЧерги» на весь кордон на цьому етапі дозволить верифікувати дотримання маршрутів – чи їздять автобуси відповідно до виданих дозволів, додав заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

Кожному автобусу запропонують час для перетину кордону — слот. «Кінцевим результатом має стати кордон без черг для пасажирів автобусів і прибуття до кінцевої точки за графіком руху», — пояснив він.