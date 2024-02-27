Європарламент схвалив пакет допомоги Україні на €50 мільярдів

Європейський парламент схвалив надання Україні пакета допомоги на €50 мільярдів у рамках програми Ukraine Facility. Ці кошти Україна отримає впродовж 2024—2027 років.

Про це повідомила пресслужба Європейського парламенту. За проголосували 536 євродепутатів, 40 виступили проти, 39 утрималися.

Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

пряма підтримка державного бюджету — €38,27 мільярда, з яких €33 мільярди надійдуть у формі кредитів і €5,27 мільярда — у формі грантів;

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах - €6,97 мільярда;

технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше — €4,76 мільярда.

Український уряд розраховує отримати перший платіж за програмою Ukraine Facility в березні 2024 року. Перший транш становитиме €4,5 мільярда.

Зі свого боку, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й національних меншин.