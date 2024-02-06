Європарламент і Рада ЄС попередньо узгодили новий механізм фінансової підтримки України

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України через створення Українського фонду на суму €50 мільярдів у бюджеті Євросоюзу.

Про це повідомили на сайті Ради Європейського Союзу.

«ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Механізм для України дозволить нам спрямувати послідовну та передбачувану підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською агресивною війною. Водночас ця підтримка допоможе Україні здійснювати реформи та зусилля з модернізації, необхідні їй для просування на шляху до майбутнього членства в ЄС», — відзначив міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем.

Фонд обʼєднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати допомогу на період 2024—2027 років.