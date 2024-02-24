Україна отримає в березні перший транш допомоги ЄС з пакету на €50 мільярдів

Україна отримає перший транш з пакету макрофінансової допомоги у €50 мільярдів від Європейського Союзу в березні.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

Перший транш становитиме €4,5 мільярда.

Урсула фон дер Ляєн і Денис Шмигаль також обговорювали, як працювати з українським експортом і вирішувати проблеми на сухопутному кордоні. А ще — спільну роботу над оборонно-промисловим комплексом.

1 лютого лідери країн-членів ЄС одностайно погодили фінансову підтримку України на €50 мільярдів. €17 мільярдів — це пряма фінансова допомога Україні, а решта — кредити, які Київ буде отримувати протягом наступних чотирьох років.