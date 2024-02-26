Медіа: Росія завербувала індійців на війну в Україні

Російські агенти завербували індійців для війни в Україні. Один із них — Хемал Ашвінбхай зі штату Гуджарат — загинув минулого тижня через обстріл.
Про це написала індійська газета The Hindu.
Родини завербованих кажуть, що чоловіків віком від 22 до 31 року найняли на роботу «помічниками у військову установу росії», а на поле бою відправили під приводом «навчань».
Одні джерела газети стверджували, що на боці російського війська зараз воюють десятки індійців, тоді як джерело в російському Міністерстві оборони повідомило, що торік фактична кількість завербованих становить близько 100 людей.
Міністерство закордонних справ Індії також визнало, що серед тих, хто воює на боці росії, є громадяни Індії.
Деякі завербовані індійці пояснили, як їх обдурили російські агенти, обіцяючи великі зарплати і російський паспорт, але не повідомляючи про роботу саме на фронті. Завербовані просять владу повернути їх до Індії.
«У Москві ми підписали контракт російською мовою і мимоволі стали солдатами, яких відправили воювати на війні. Нас обдурили», — розповів один з індійців.
- На Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів. Кубинська влада заарештувала 17 людей, повʼязаних з мережею торговців людьми, які заманювали молодих кубинських чоловіків воювати на боці росії.
- За даними BBC, росія також вербує сербів — їх оформлюють у Підмосковʼї та зараховують до 106 дивізії Повітрянодесантних військ. До цього рф залучила сина колишнього президента Югославії Мілошевича.
- Також росія завербувала близько 15 тисяч непальців. Їм обіцяли зарплату не менше за $2 000 на місяць і прискорений процес отримання російського паспорта.