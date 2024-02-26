Медіа: Росія завербувала індійців на війну в Україні

Російські агенти завербували індійців для війни в Україні. Один із них — Хемал Ашвінбхай зі штату Гуджарат — загинув минулого тижня через обстріл.

Про це написала індійська газета The Hindu.

Родини завербованих кажуть, що чоловіків віком від 22 до 31 року найняли на роботу «помічниками у військову установу росії», а на поле бою відправили під приводом «навчань».

Одні джерела газети стверджували, що на боці російського війська зараз воюють десятки індійців, тоді як джерело в російському Міністерстві оборони повідомило, що торік фактична кількість завербованих становить близько 100 людей.

Міністерство закордонних справ Індії також визнало, що серед тих, хто воює на боці росії, є громадяни Індії.

Деякі завербовані індійці пояснили, як їх обдурили російські агенти, обіцяючи великі зарплати і російський паспорт, але не повідомляючи про роботу саме на фронті. Завербовані просять владу повернути їх до Індії.

«У Москві ми підписали контракт російською мовою і мимоволі стали солдатами, яких відправили воювати на війні. Нас обдурили», — розповів один з індійців.