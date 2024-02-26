Держава націоналізувала 97,5% акцій Запорізького алюмінінєвого комбінату. Олег Дерипаска більше не акціонер

В управління Фонду державного майна перейшла частина акцій Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.
Вищий антикорупційний суд передав у Фонд 29,54% акцій заводу, зазначив він. Раніше Фонд уже мав 68% акцій підприємства, тепер його частка збільшилася до 97,5%.
- Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат занепав у 2001 році з приходом нового власника — компанії з росії, яка вважалася одним з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Через невиконання інвестзобовʼязань у 2015 році контрольний пакет акцій підприємства (68,01%) повернули в державну власність і передали до управління Фонду державного майна України.
- 15 лютого 2024 року СБУ повідомила про підозру Дерипасці та затримала його українських топменеджерів, які постачали до росії сировину для виробництва ракет «Іскандер».
- У липні 2023 року Україна націоналізувала ТОВ «Глухівський карʼєр кварцитів» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», які належали Олегу Дерипасці.
- Проєкт «Схеми» ще у 2019 році провів розслідування і зʼясував, що дочірня компанія холдингу Олега Дерипаски видобуває в Україні кварцит, який вивозить до росії для потреб російських військових. Тоді щотижня на російські заводи відправляли сотні тонн кварциту, що становить майже весь обсяг видобутку за рік.
- Дерипаска опинився в списку росіян, проти яких у квітні 2018 року Мінфін США запровадив санкції. Під їхню дію потрапили й підконтрольні бізнесменові компанії, зокрема «РУСАЛ» — єдиний виробник первинного алюмінію в рф. Санкції передбачають заморожування активів у США, а також заборону для американських громадян укладати угоди з цими компаніями.