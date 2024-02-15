Дерипаска отримав підозру, а його топменеджерів з України затримали

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала його українських топменеджерів, які постачали до росії сировину для виробництва ракет «Іскандер».

Про це пише пресслужба СБУ.

Олег Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримали в різних областях України. Ідеться про директора надровидобувної компанії «Глухівський карʼєр кварцитів» і куратора цієї компанії — громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в росії.

Слідство встановило, що фігуранти допомогли олігарху привласнити виробничі потужності карʼєра у 2012 році, хоча їх було заборонено продавати.

З 2012 року і до початку повномасштабної війни керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу росії для виробництва балістичних ракет, зокрема «Іскандерів». Також сировину використовували для серійного виготовлення бойових дронів і радіолокаційних систем.

Олегу Дерипасці повідомили про підозру за сімома статтями ККУ. Директору «Глухівського карʼєра кварцитів і куратору — за двома. Також заочну підозру отримали один із керівників «РУСАЛу» і громадянка Кіпру, яка допомогла незаконно відчужити компанію.