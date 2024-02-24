За два роки великої війни українські пілоти здійснили майже 19 тисяч вильотів. Статистика роботи ПС

За час повномасштабної війни Повітряні сили України провели десятки успішних операцій та знищили 1 905 ракет, 4 844 ударні дрони, 340 літаків і 325 вертольотів у взаємодії із Силами оборони.

Командувач Микола Олещук оприлюднив статистику роботу Повітряних сил.

«Зафіксувати статистику нашої «воєнної рутини» непросто, адже оновлюється вона майже щогодини. Оновлюється російськими А-50 та «сушками», іранськими «шахедами» та «непереможними ракетами», ворожими пунктами управління, крейсерами, підводними човнами та цілими штабами флоту», — написав він.

Серед збитих ракет — 43 балістичні та 25 аеробалістичних, зокрема Х-47М2 «Кинджал». Також українські оборонці неба знищили 7 660 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Українські пілоти здійснили вже понад 18 800 вильотів, з яких 7 800 — на вогневе ураження, 8 900 — на авіаційне винищувальне прикриття.