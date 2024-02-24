Після збиття А-50 окупанти відкликали пʼять літаків, які планували удари на Авдіївському напрямку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову окупантів, під час якої росіяни підтвердили збиття літака далекого радіолокаційного виявлення А-50У.

За даними розвідки, напередодні літак мав «виконувати терористичні завдання біля населених пунктів Приморсько-Охтарськ — Зерноград».

«Різке припинення роботи в указаному районі радіолокаційного комплексу «Шмель», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18.45», — йдеться в повідомленні.

Вогневе ураження модернізованого А-50 також підтверджено радіоперехопленням розмови екіпажу прикриття Су-35. Один з російських пілотів у радіоефірі повідомив, що спостерігав роботу ППО, спалах і вибухи.

«Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання біля населеного пункту Міллерово — частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки», — зазначили в ГУР.