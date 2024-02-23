Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: під завалами знайшли тіло чоловіка

Російські окупанти вночі 23 лютого вдарили дроном у багатоповерхівку у Дніпрі. Вісім людей постраждали, один чоловік загинув, одну жінку досі шукають.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Із восьми постраждалих через російську атаку двоє залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Кілька квартир повністю зруйновані. Також пошкоджені автомобілі.
Мер Дніпра Борис Філатов написав, що з пошкодженого будинку доведеться відселити 18 квартир. Місто компенсує власникам тимчасову оренду житла.
На місці працюють рятувальники, правоохоронці, комунальники.
- 14 січня у Дніпрі вшановували памʼять 46 загиблих від ракетного удару минулого року. Тоді російська ракета влучила в багатоповерхівку у вихідний, коли чимало мешканців були вдома.