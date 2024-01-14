У Дніпрі вшановують памʼять 46 загиблих від ракетного удару 14 січня 2023 року

У Дніпрі вшановують памʼять загиблих від російського ракетного удару, який 14 січня 2023 року забрав життя 46 людей. До руїн будинку несуть квіти, іграшки, портрети загиблих. Запалили лампадки.

Нині виповнюються роковини з дня ракетного удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Тоді на Набережній Перемоги, 118 загинули 46 людей, зокрема шестеро дітей, десятки були поранені. Російська ракета влучила у висотку у вихідний, коли чимало мешканців були вдома.

«Забути неможливо. Тільки вчитися... Вчитися йти далі з цією раною. Співчуття рідним і близьким. Всім, чиє життя розділилося на до та після 14 січня 2023 року», — написав голова ОВА Сергій Лисак.

«Серед жертв були діти, літні люди, молодь — кожен з них мав свої мрії, плани та надії на майбутнє, жорстоко обірвані цим безжальним ударом окупантів. Сьогодні ми вшановуємо памʼять усіх, хто загинув у той день. Висловлюю глибокі співчуття сімʼям загиблих та постраждалим», — написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.