Уночі росіяни атакували Україну — є загиблі в Одесі й постраждалі в Дніпрі

У ніч проти 23 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками — один з них влучив у цивільне підприємство в Одесі, а інший — у багатоповерхівку в Дніпрі.

В Одесі через нічну атаку відомо про трьох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Там спалахнула пожежа. Тіла загиблих знайшли під завалами. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

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У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку. За інформацією ОВА, уже відомо про вісьмох постраждалих — з них сім госпіталізували.

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Під завалами багатоповерхівки шукають людей. У домі деякі квартири зруйнувані вщент.