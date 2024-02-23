Байден оголосив про понад 500 нових санкцій проти росії за війну в Україні і смерть Навального

Президент США Джо Байден оголосив про понад 500 нових санкцій проти росії за війну в Україні і смерть російського політика Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Санкції стосуватимуться російського фінансового сектора, військово-промислової бази, закупівельних мереж і людей, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах. Також обмеження зачеплять людей, пов’язаних з ув’язненням політика Навального.

«Санкції забезпечать, що путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії в росії», — заявив президент США Джо Байден.

США запровадять нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які приховано підтримують російський військовий комплекс. Також санкції мають скоротити енергетичні доходи росії. Байден доручив посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних медіа й тих, хто бореться за демократію в усьому світі.

«Через два роки цієї війни народ України продовжує боротися з величезною мужністю. Але в українців закінчуються боєприпаси. Україна потребує більших поставок зі Сполучених Штатів, саме тому Палата представників має ухвалити законопроєкт про національну безпеку, поки не стало надто пізно», — наголосив Байден.