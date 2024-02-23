Космічний апарат Odysseus сів на Місяці — це перше повернення американського корабля на супутник після місії «Аполлон»

Космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines успішно сів на поверхні Місяця. Це перший приватний космічний апарат, який здійснив посадку на супутнику, і перший американський корабель, який досяг місячної поверхні після місії «Аполлон-17» у грудні 1972 року.
Про це пише Space.
Посадковий модуль приземлився на південному полюсі Місяця об 01:23 за київським часом. Приблизно через 15 хвилин після посадки диспетчери підтвердили, що отримали сигнал від «Одіссея».
Корабель несе науково-дослідні прилади NASA, призначені для вивчення навколишнього середовища в зоні посадки, радіоастрономії, відпрацювання технології точної посадки, звʼязку і автономної навігації. А ще шість комерційних вантажів.
Місцем приземлення обрали вкриту кратерами місцевість поруч із гірським комплексом Малаперт. Це найпівденніша точка Місяця, де коли-небудь був космічний корабель. Цю місцину розглядають як можливе місце приземлення астронавтів у межах місії Artemis-3.
У цьому регіоні є кілька глибоких кратерів, на які ніколи не потрапляє сонячне світло. Вони постійно в тіні — і вчені припускають, що всередині них може бути замерзла вода.
Ключовою місією «Одіссея» стане вивчення місячного пилу — астронавти місії «Аполлон-17» визнали його серйозною неприємністю, адже він дряпав і засмічував їхнє обладнання. Очікується, що «Одіссей» працюватиме протягом семи земних днів і вимкнеться, як почнеться місячна ніч.
- Посадковий модуль Nova-C техаської компанії Intuitive Machines стартував до Місяця 15 лютого.
- У 2024 році першим приватним модулем на поверхні Місяця міг стати модуль Peregrine, створений пенсильванською компанією Astrobotic. Однак апарату не вдалося навіть досягти місячної орбіти: через проблеми з баком окислювача модуль почав втрачати паливо. Через десять днів польоту команда місії ухвалила рішення дозволити модулю Peregrine згоріти в земній атмосфері.