Космічний апарат Odysseus сів на Місяці — це перше повернення американського корабля на супутник після місії «Аполлон»

Космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines успішно сів на поверхні Місяця. Це перший приватний космічний апарат, який здійснив посадку на супутнику, і перший американський корабель, який досяг місячної поверхні після місії «Аполлон-17» у грудні 1972 року.

Про це пише Space.

Посадковий модуль приземлився на південному полюсі Місяця об 01:23 за київським часом. Приблизно через 15 хвилин після посадки диспетчери підтвердили, що отримали сигнал від «Одіссея».

Корабель «Одіссей» на місячній орбіті. Intuitive Machines

Корабель несе науково-дослідні прилади NASA, призначені для вивчення навколишнього середовища в зоні посадки, радіоастрономії, відпрацювання технології точної посадки, звʼязку і автономної навігації. А ще шість комерційних вантажів.

Місцем приземлення обрали вкриту кратерами місцевість поруч із гірським комплексом Малаперт. Це найпівденніша точка Місяця, де коли-небудь був космічний корабель. Цю місцину розглядають як можливе місце приземлення астронавтів у межах місії Artemis-3.

У цьому регіоні є кілька глибоких кратерів, на які ніколи не потрапляє сонячне світло. Вони постійно в тіні — і вчені припускають, що всередині них може бути замерзла вода.

Intuitive Machines

Ключовою місією «Одіссея» стане вивчення місячного пилу — астронавти місії «Аполлон-17» визнали його серйозною неприємністю, адже він дряпав і засмічував їхнє обладнання. Очікується, що «Одіссей» працюватиме протягом семи земних днів і вимкнеться, як почнеться місячна ніч.