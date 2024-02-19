Космічний апарат Odysseus показав перші знімки зі свого польоту на Місяць

Космічний корабель Odysseus показав перші фото зі своєї місії на Місяць. Кадри зробили незабаром після відокремлення апарата від ракети-носія SpaceX.

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Корабель несе шість науково-дослідних приладів NASA, призначених для вивчення навколишнього середовища в зоні посадки, радіоастрономії, відпрацювання технології точної посадки, звʼязку і автономної навігації. А ще пʼять комерційних вантажів.

Зараз Odysseus продовжує рух до Місяця. Апарат у гарному стані, диспетчери польоту готують заплановані маневри корекції траєкторії, щоб підготувати його до виходу на місячну орбіту.

Якщо апарат успішно приземлиться на Місяці — це буде перша більш ніж за 50 років посадка на природний супутник Землі американського космічного корабля, а також перший раз, коли її здійснить приватна компанія. Компанія Intuitive Machines планує в березні відправити до Місяця другий посадковий модуль, а в червні — третій.