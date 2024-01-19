Апарат місії Peregrine One згорів в атмосфері Землі над Тихим океаном

Американський космічний корабель Peregrine One завершив свою місію, згорівши в атмосфері Землі над Тихим океаном.

Про це повідомила компанія-розробник посадкового модуля Astrobotic.

Місія Peregrine One не змогла здійснити успішну посадку на Місяці через серйозний витік палива. Тому компанія не змогла використати його як посадковий модуль, а натомість перетворила на «космічний корабель». Потім його запрограмували знищити себе.

Peregrine One спрямували в атмосферу Землі, щоб він там згорів. Його залишки могли впасти в океан.

Perigrine One — перша з восьми запланованих місій в рамках ініціативи NASA про комерційні послуги з доправлення корисного вантажу на Місяць. Це життєво важливий крок у космічній програмі NASA «Артеміда», метою якої є повернути людей на Місяць уперше після завершення програми «Аполлон» у 1972 році.

Посадковий модуль Peregrine несе 20 корисних навантажень, включно з пʼятьма науковими інструментами NASA і вантажем україно-британської компанії Spacebit, яка відправила, зокрема, металеву версію прапора України на Місяць як частину наукової місії.