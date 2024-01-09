Місія Peregrine One не зможе приземлитися на Місяці через витік палива

Місія Peregrine One не зможе здійснити успішну посадку на Місяці через серйозний витік палива. Тепер мета місії — пролетіти якомога далі, перш ніж закінчиться паливо, повідомляє компанія-розробник посадкового модуля Astrobotic.

Проблема виникла в перші кілька годин подорожі посадкового модуля в космос. Astrobotic наголошує, що у них достатньо палива, щоб використовувати апарат як «космічний корабель». За оновленими розрахунками, палива вистачить ще на 40 годин. Фахівці компанії наразі працюють над тим, щоб знайти спосіб продовжити термін використання Peregrine.

Компанія все ще може керувати апаратом та збирає дані для майбутніх місій на Місяць. Модуль мав би приземлитися на Місяць 23 лютого.

Вчора о 02:18 ночі за місцевим часом (09:18 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал у Флориді успішно стартувала місія Peregrine One. Американський посадковий модуль мав сісти на Місяць уперше за понад 50 років після завершення проєкту «Аполлон» у 1972 році.