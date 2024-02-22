Міноборони отримало майже 2 млн гривень від постачальника товарів для ЗСУ за порушення умов закупівель

Північний апеляційний господарський суд стягнув 1,8 мільйона гривень з компанії, яка постачала товари для Збройних сил України. Гроші переказали на користь Міністерства оборони.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Постачальник порушив умови договору на закупівлю, а саме терміни постачання товарів. За результатами розгляду справи постачальник добровільно сплатив ці кошти Міноборони.
Загалом за січень компанії сплатили Міноборони 25,4 мільйона гривень. У відомстві наголосили, що відстежують виконання постачальниками взятих зобовʼязань, аби українські бійці вчасно отримували всі види послуг, які забезпечує відомство.
- 14 лютого НАБУ повідомило, що виявило схему, яка дозволяє завищувати ціни на деякі категорії продуктів для армії. В основі схеми лежить наявна система закупівель. Вона дозволяє недоброчесним постачальникам отримувати надприбутки та наживатися на війську при формуванні цін. Так, яйця продають втридорога, а лосось або лохину, яких немає в раціоні військових, — за цінами, що в рази нижчі за ринкові.
- Уже 15 лютого Міноборони змінило систему закупівель продуктів для ЗСУ відповідно до стандартів країн НАТО. Тепер Міноборони встановлює для постачальників граничні ціни на продукти для військових.